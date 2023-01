Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a lunii octombrie a anului 2021, costul unui cos de cumparaturi cu principalele alimente de la unii dintre cei mai mari jucatori din industria alimentara, in Bucuresti, era in jur de 80 de lei.

- Nou an, noi scumpiri. Se vede asta chiar la casa de marcat de la supermarket. Astazi, un cos cu produsele de baza este cu aproape 10 lei mai scump decat luna trecuta. Printre produsele ale caror preturi au crescut cel mai mult se numara lactatele si fructele. Un cos cu produse de baza – 174 […] The…

- Piata de carte a fost marcata pe partea de distributie de vanzarea lantului Diverta, unul dintre cei mai mari jucatori, aflat in insolventa, dar in acelasi timp si de extinderea lantului Carturesti in provincie.

- In urma cu cațiva ani romanii de la frontiera cu Ungaria treceau granita la vecini pentru cumparaturi, in ultimele luni insa, situația s-a schimbat. Vin ungurii in supermarketurile din Oradea pentru provizii. Chiar daca strabat zeci sau sute de kilometri, coșul de cumparaturi tot este mai rentabil in…

- Colecta de Craciun a magazinelor LIDL a ajuns și la Bistrița. Campania extinsa in toata țara vizeaza colectarea de donații pentru persoanele mai puțin norocoase ce constau in alimente neperisabile. Acțiunea de anul acesta este coordonata la Bistrița prin Banca de alimente Cluj. Pe langa Bistrița, colecta…

- Datorita ratei ridicate a inflației din Uniunea Europeana, chiar inainte de sarbatori, retailerii au inceput sa raționalizeze produsele alimentare. Astfel, a intrat in vigoare un plan conceput sa ii protejeze pe consumatorii maghiari de rata inflației, transmite Bloomberg, conform Digi24.

- In ultima perioada, romanii s-au plans de prețurile tot mai mari la alimente, la facturi, dar și la carburanți. Ei bine, in aceasta zi, Institutul Național de Statistica a anunțat ca prețurile au crescut cu 1,3% in ultima luna. Astfel, rata inflației in acest an este 15,9%. Iata ce alimente s-au scumpit…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai grave crize financiare din ultima perioada, dupa ce inflația a pus stapanire pe țara noastra. Romanii platesc din ce in ce mai mult pe alimentele de baza, dupa cum arata un studiu care spune ca un coș de cumparaturi s-a scumpit semnificativ fața de acum o…