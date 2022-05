”Comisia Europeana a publicat Decizia care detaliaza masurile aprobate in cadrul Ajutorului de stat de restructurare in favoarea CE Oltenia si a Planului de Restructurare aferent, Decizie care a fost anuntata oficial pe 26 ianuarie 2022. Planul de restructurare a CE Oltenia este bazat pe doi piloni principali: construirea de noi capacitati bazate pe energie solara si gaze si reducerea capacitatilor existente pe baza de lignit. Planul a fost aprobat de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana si trebuie implementat ca masura necesara de retehnologizare si mentinere in activitate a CE Oltenia,…