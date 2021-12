Costurile dezastrelor naturale în 2021: 250 miliarde de dolari Costurile catastrofelor naturale la nivel mondial in 2021 s-au ridicat la circa 250 de miliarde de dolari (221 de miliarde de euro), in creștere cu 24% fața de anul trecut, potrivit unei prime estimari publicate de compania de reasigurare Swiss Re. Factura pentru asiguratori este evaluata la 105 miliarde de dolari, de asemenea o creștere […] The post Costurile dezastrelor naturale in 2021: 250 miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

