Costuri majorate pentru refacerea podului din Gurghiu

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni și-au insușit joi, 25 august, intr-o ședința ordinara de lucru, Planul de acțiune in domeniul drogurilor la nivelul județului Mureș 2022 – 2026. "Prezenta hotarare se comunica Direcției juridice și administrație publica din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean…

- Consilierii județeni au incuviințat joi, 25 august, intr-o ședința ordinara de lucru realizarea de catre Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a investiției „Construire secție terapie intensiva neonatologie", in incinta imobilului situat in municipiul Targu Mureș, strada Gheorghe Marinescu…

- Consilierii locali ai comunei Albești au aprobat recent, intr-o ședința de lucru care s-a desfașurat in data de 21 iulie 2022, demersurile pentru realizarea unei centrale fotovoltaice in comuna Albești, pe o suprafața de 14.800 de metri patrați de teren, identificat in C.F. nr. 50224 Albești. Totodata,…

- Refacerea strazii Gheorghe Șincai a fost finalizata, a anunțat, recent, Biroul de presa al Primariei Municipiului Targu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției. "Dupa foarte mulți ani, strada Șincai a fost refacuta in totalitate. Au fost schimbate conductele de apa și canalizare, s-a turnat covor…

- Victorie pentru fostul ministru Sorina Pintea. Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj au anulat mai multe capete de acuzare și au decis retrimiterea dosarului la procurori. Sorina Pintea, victorie in instanta. Fostul ministru al Sanatatii a fost trimis in judecata pe 30 aprilie 2020, fiind acuzata de…

- Budai, a vorbit, duminica, la Realitatea PLUS, despre majorarea pensiilor, dar și despre supraimpozitarea veniturilor bugetarilor care depașesc indemnizația președintelui The post Ministrul Muncii face marele anunț pentru romani: cand vor fi majorate pensiile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Aleșii județeni au luat act joi, 26 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, de conținutul preliminar al documentației tehnico-economice aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mureș in perioada 2014-2020." Potrivit Referatului de aprobare aferent…

- Consilierii județeni au aprobat in ultima ședința de Consiliu trei proiecte de hotarare ce au ca obiect finanțarea in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența a unor proiecte de renovare energetica. Este vorba despre trei cladiri și anume cea a Centrului Școlar de Educație Incluziva nr. 3…