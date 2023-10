Stiri pe aceeasi tema

- Inginerii Prada vor lucra alaturi de echipa de sisteme Axiom Space pe tot parcursul procesului de proiectare, dezvoltand solutii pentru materiale si caracteristici de proiectare pentru a proteja astronautii impotriva provocarii spatiului si a mediului lunar, au spus companiile intr-un comunicat comun.…

- Grupul italian de produse de lux Prada și startup-ul Axiom Space - un dezvoltator american privat de infrastructura spațiala, cu sediul in Houston, Texas - vor colabora pentru a proiecta costumele spațiale ale Administrației Naționale pentru Aeronautica și Spațiu din SUA (NASA), au anunțat miercuri,…

- Kremlinul a anuntat luni ca monitorizeaza indeaproape ceea ce a numit situatia tensionata si „potential periculoasa” din Kosovo, unde etnici sarbi au patruns inarmati intr-un sat, au avut schimburi de focuri cu politia si s-au baricadat intr-o manastire, relateaza Reuters si AFP. Rusia nu recunoaste…

- Grupul francez de distributie Carrefour a anuntat miercuri seara ca a ajuns la un acord cu grupul spaniol El Corte Ingles pentru a cumpara 47 de supermarketuri si magazine de proximitate marca SuperCor, in cadrul unei tranzactii cu o valoare de 60 de milioane de euro, inclusiv datorii, informeaza Reuters.Retailerul…

- Cursa de explorare si exploatare a resurselor Lunii a inceput, iar Rusia trebuie sa ramana un jucator, in ciuda esecului primei sale misiuni lunare in 47 de ani, a declarat luni seful agentiei spatiale ruse Roskosmos, Iuri Borisov, transmite Reuters.Nava spatiala a Rusiei Luna-25 a scapat de sub…

- Grupul farmaceutic elvetian Novartis a propus vineri sa ofere actionarilor o actiune Sandoz pentru fiecare cinci actiuni Novartis, declarand ca intentioneaza sa desprinda de grup divizia de medicamente generice pe sau in jurul datei de 4 octombrie, transmite Reuters.Novartis a invitat actionarii…

- In timp ce Donald Trump era pus sub acuzare marti seara pentru incercarea de influența rezultatul alegerilor din 2020, in cel de-al treilea dosar penal impotriva sa, presedintele american Joe Biden s-a bucurat de o zi la plaja, s-a plimbat cu bicicleta, a mancat la un restaurant specializat in fructe…

- Reuniunea marilor economii ale lumii din Grupul celor 20 (G20), din India, nu a reusit, sambata, sa ajunga la un consens privind eliminarea treptata a combustibililor fosili, in urma obiectiilor unor tari producatoare, transmite Reuters, scrie news.ro.Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati…