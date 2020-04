Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a anuntat ca de luni, 6 aprilie, se vor primi cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicatiei IPA online, mijloacelor electronice de comunicatii si sistemului IACS.

- care comercializeaza produse in condiții neconforme In urma verificarii solicitarilor primite in ultimele doua saptamani, NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a refuzat inregistrarea in platforma de plați online a zeci de comercianți neautorizați sau care vand…

- Pandemia de Coronavirus lovește puternic fenomenul sportiv. Conducerea HCM Slobozia a hotarat ca in aceasta perioada sa suspende contractele tuturor angajaților și colaboratorilor, incluzandu-se astfel jucatoarele și antrenorii. Aceeași decizie a luat-o și SCM Craiova, urmand ca și alte cluburi sa recurga…

- Incepand de marți se suspenda pentru 14 zile internarile pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești, care nu reprezinta urgența și care pot fi reprogramate, potrivit unui ordin al ministrului de Interne, Marcel Vela. Masura este valabila atat pentru spitalele…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 2, a prezentat masurile luate aseara in ședința de guvern: Masuri pentru sprijinirea ministerelor direct implicate in lupta impotriva Covid-19 – Am suplimentat bugetul Ministerului Sanatații cu 42 de milioane de lei, pentru susținerea centrelor…

- In contextul raspandirii infecției cu coronavirus (COVID-19), Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca obligațiile fiscale se pot indeplini utilizand metode de comunicare la distanța, astfel: 1. pentru depunerea declarațiilor fiscale, prin intermediul urmatoarelor servicii…

- phos si Mastercard lanseaza un proiect pilot prin care introduc o solutie de plata inovatoare, compatibila cu dispozitivele mobile Android, care le va permite micilor comercianti acceptarea platilor contactless, fara necesitatea unor echipamente suplimentare. Solutia, simpla si eficienta,…

- China a inceput sa cenzureze online orice referire la noul coronavirus, care a afectat pana in prezent mai mult de 60 de tari, cu cateva saptamani inainte de a recunoaste oficial extinderea epidemiei, se arata intr-un studiu publicat marti in Canada, scrie AFP.