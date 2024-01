Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, 21 de ani, a ales-o pe Tottenham și va evolua in Premier League, iar Miodrag Belodedici (59 de ani) a laudat mutarea anului in fotbalul romanesc. Bayern și Tottenham au fost echipele care s-au luptat pentru semnatura lui Dragușin, dar fundașul roman a ales-o pe Spurs in cele din urma.…

- Radu Dragușin, 21 de ani, va semna cu Tottenham in detrimentul lui Bayern Munchen, iar campioana Germaniei va transfera un alt fundaș central. In cautarea unui aparator, Bayern s-a oprit asupra lui Eric Dier, 29 de ani, jucator care evolueza pentru Spurs, formația aleasa de Dragușin. ...

- Tibi Balan, fost fotbalist cu 200 meciuri in Liga 1 va comenta cele mai importante subiecte ale zilei la GSP Live, alaturi de reporterii Tibi Balan și Adrian Duța. Dinamo, Sepsi, U Cluj și Rapid au disputat ieri amicale in Antalya, Radu Dragușin pare ca s-a decis unde va juca incepand din aceasta iarna,…

- Radu Dragușin, 21 de ani, sub contract pana in 2027 cu Genoa, a devenit o prioritate pentru Tottenham dupa ce italianul Fabio Paratic, fost director, actual consilier la Spurs, l-a prezentat pe „tricolor” drept candidatul numarul 1. Deocamdata insa e diferența intre cat cere Genoa și cat ofera Tottenham.…

- Statisticienii de la Squawka l-au comparat pe Radu Dragușin (21 de ani) cu celalalt fundaș central dorit de Tottenham, Jean-Clair Todibo (24), de la OGC Nice. Transferul lui Radu Dragușin la Tottenham a prins contur in ultimele zile. Negocierile dintre Spurs și Genoa sunt in toi, cele doua parți tratand…

- Tottenham e in cautarea unui fundaș central, iar pe lista englezilor s-ar afla și Radu Dragușin (21 de ani), de la Genoa. Pe langa internaționalul roman, Spurs ar mai fi interesata de alți 3 stoperi. Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace) și Jean-Clair Todibo (Nice) ar fi pe lista…

- La derby-ul dintre Dinamo și FCSB de pe Arena Naționala au asistat 22.926 de spectatori, a treia asistența a sezonului in fotbalul romanesc și cea mai buna cifra pentru „caini” in acest campionat. Chiar daca meciul de duminica seara nu a fost un derby ca pe vremuri, iar Arena Naționala a fost pe jumatate…

- Costel Orac (64 de ani), fostul jucator al lui Dinamo, a vorbit la GSP Live despre situația lui Dinamo din clasament, dar și despre eventuala fuziune dintre clubul din Superliga și CS Dinamo, clubul din liga a treia. Costel Orac a dezvaluit la GSP Live ca-și dorește fuziunea dintre cele doua cluburi…