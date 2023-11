Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza, astazi, pe bulevardul Revoluției din Arad, unde un barbat cu probleme psihice s-a inchis intr-un spațiu aflat in renovare și a inceput sa-și faca singur rau cu uneltele gasite acolo. „Astazi, in jurul orei 12:30, prin 112, a fost semnalata prezența unei persoane in incinta unui imobil…

- O noua creșa cu o capacitate de peste 100 de locuri a fost data in funcțiune in Sectorul 4 al Capitalei. Aceasta a fost amenajata intr-o cladire in care a funcționat Direcția de Impozite și Taxe Locale.

- S-a dat alarma la Spitalul Orasenesc Huedin (Cluj), unde pompierii au intervenit, sambata, 16 septembrie 2023, pentru ca au fost raportate degajari de fum la nivelul canalizarii si a tubulaturii de aerisire.

- Inscrisa in patrimoniul mondial al Unesco si subiect de mandrie nationala, berea belgiana are de acum un muzeu dedicat, care este amplasat in centrul capitalei Bruxelles si care include si spatii de degustare, transmite AFP.

- Un incendiu a izbucnit intr-o cladire din Filipne care era folosita drept locuința, depozit și fabrica de confecții. Cel puțin 15 oameni au murit, potrivit CNN, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit joi intr-o cladire din zona metropolitana a capitalei Manila, au anunțat autoritațile locale. Marcelo…

- Peste 2.3 milioane de lei pentru servicii de management și supervizare la mega investiția de la SJU Alba Iulia. Cladire noua cu heliport pentru secțiile de oncologie și cardiologie Peste 2.3 milioane de lei pentru servicii de management și supervizare la mega investiția de la SJU Alba Iulia. Cladire…

- Au fost ciocniri violente, joi dupa-amiaza, intre protestatarii care au participat la mitingul AUR din fata Ministerului Sanatatii si jandarmi. Spiritele s-au incins la scurt timp dupa ce ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a sustinut o conferinta de presa in care a anuntat ca ii asigura pe cetateni…

- Violeta Stoica Probabil doar cei carora nu le place sa calatoreasca deloc cu trenul nu au trecut, macar o data-n viața, prin Gara Sinaia! Un imobil impunator, cu un trecut demn de carțile de istorie, care acum parca striga din toate zidurile dupa ajutor! Deși, de la distanța, Gara Sinaia inca arata…