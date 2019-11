Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca va trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele sapte zile, sau programate pentru urmatoarele sapte zile si ca va face o analiza "la sange" a activitatii fiecaruia. "Voi trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele 7 zile si in urmatoarele 7 zile. Voi face o analiza la sange a activitatii fiecaruia, iar oamenii profesionisti si de buna credinta pot sa aiba incredere ca vor face parte si din echipa mea. Va asigur…