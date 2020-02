Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, miercuri, mai multe masuri pentru oprirea taierilor ilegale de arbori din padurile tarii, printre acestea aflandu-se urmarirea traseului fiecarui arbore, monitorizarea transporturilor de materiale lemnoase prin intermediul GPS si fotografierea transporturilor…

- Ecouri bruxeleze ale moțiunii bucureștene Moțiunea de cenzura inițiata de Social Democrații din Parlamentul Romaniei impotriva prim-ministrului de dreapta, Ludovic Orban și a cabinetului acestuia a trecut cu 261 la 139 voturi. Moțiunea a fost inaintata ca o reacție la incercarea guvernului de a schimba…

- Un deficit mai mare de 3% in 2019 ar putea declansa procedura de infringement, iar in aceasta situatie Romania va trebui sa adopte in acest an masuri de ajutare fiscala, inclusiv majorari de taxe, a declarat miercuri Dragos Manolescu, director general adjunct al OTP Asset Management, in cadrul unei…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Bruxelles, o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi inalti oficiali au abordat de o maniera substantiala atat subiecte importante de pe agenda europeana, cat si teme specifice, de interes prioritar pentru Romania. Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi la Bruxelles, dupa o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca oficialii europeni au „alta atitudine” fața de București, dupa venirea liberalilor la guvernare, in privința domeniului justiției.„In privinta MCV am exprimat toata…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, la Bruxelles, ca a vorbit cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situatia bugetului din Romania, in contextul depasirii deficitului, si i-a prezentat acestuia ”in mod realist” situatia si masurile care vor fi luate…

- Seful operatorului sistemului ucrainean de transport de gaze naturale, Serhi Makogon, a declarat ca Romania a confirmat ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, va furniza catre Ucraina 4,1 milioane de metri cubi pe zi. „Am avut recent o intalnire la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, in cadrul careia…

- Romania isi va asuma in fata Comisiei Europene o tinta de energie regenerabila de 30,5% pentru anul 2030, in crestere fata de obiectivul de 27,9% estimat anterior, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "In acest moment, lucram…