Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, o plangere depusa de Costel Alexe, in care fostul ministru al Mediului solicita sa-i fie revocat controlul judiciar, in dosarul in care este acuzat de DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, o plangere depusa de Costel Alexe, in care fostul ministru al Mediului solicita sa-i fie revocat controlul judiciar, in dosarul in care este acuzat de DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla. De asemenea, celalalt inculpat din dosar, Bogdan Ioan…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, o plangere depusa de Costel Alexe, in care fostul ministru al Mediului solicita sa-i fie revocat controlul judiciar, in dosarul in care este acuzat de DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla. De asemenea, celalalt inculpat din dosar,…

- Liviu Dragnea, aviz pozitiv pentru eliberare la Penitenciarul Rahova: Instanța va avea ultimul cuvant Liviu Dragnea, aviz pozitiv pentru eliberare la Penitenciarul Rahova: Instanța va avea ultimul cuvant Fostul lider social democrat, Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, a primit aviz pozitiv pentru eliberare…

- Ordinul prin care seful DSU Raed Arafat a decis sa prelungeasca restrictiile la Timisoara in perioada 22- 24 martie, peste hotararea luata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis, a fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti, conform news.ro. Decizia nu este definitiva, iar Raed Arafat a anunțat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, vineri, cererea depusa de George Becali, prin care omul de afaceri solicita sa fie reabilitat, el avand mai multe interdictii dupa ce in anul 2015 a fost eliberat conditionat din inchisoare. Decizia nu este definitiva. "Admite cererea de reabilitare judecatoreasca…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…