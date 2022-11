Marele actor Constantin Codrescu s-a stins din viața noaptea trecuta. Artist ce a jucat in zeci de producții din istoria cinematografiei romanești, și a carui voce a insoțit sute de piese de teatru radiofonice, a murit la 91 de ani. Trista veste a fost data de Florin Piersic, cu care Constantin Codrescu s-a aflat in multe distribuții de teatru și cinematografice, amintim: ”Trandafirul galben”, ”Masca de Argint”, ”Colierul de Turcoaze”. ”Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi, am aflat cu mare mahnire de plecarea ta, dragul meu artist de exceptie, Puiu Codrescu. M-am…