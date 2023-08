Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Cosmin Tabara anunța ca proiectul viitorului stadion „lego” din Calea Buziașului este in grafic. Acesta ar urma sa aiba o tematica specifica „doar Timișoarei”, care va fi „dezvaluita in viitorul apropiat”.

- Barbatul suspectat ca a ucis marți, 27 iunie, doi varstnici, intr-un apartament din centrul orașului Timișoara, a fost reținut joi seara, 29 iunie, a declarat purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, pentru Libertatea.Principalul suspect are aproximativ 30-35 de ani și a fost gasit…

- Marți s-a incheiat licitația pentru stabilirea viitoarei firme sau asociere de firme care va realiza procedurile de proiectare și construcție a viitoarei baze sportive de pe strada Mircea cel Batran din Timișoara. Vestea buna e ca sunt patru oferte, acum urmeaza analiza acestora. Noul stadion va avea…

- Festivalul Impuls – proiect care iși propune sa dea viața culturii in cartierele timișorene – va debuta pe 22 iunie. Festivalul se desfașoara in Timișoara, in cartierele ințesate de istorie și frumusețe: Maria, Iosefin și Traian, aducand evenimente și activitați culturale captivante pentru comunitatea…

- Braț la braț, primarul Dominic Fritz și viceprimarul Cosmin Tabara s-au intalnit cu reprezentanții proiectantului viitorului Stadion LEGO, de 9.500 locuri, care va fi ridicat in zona Buziașului. Este prima discuție oficiala intre Primaria Timișoara și echipa de proiectare și construcție a stadionului.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Singura porțiune deja funcționala din centura de ocolire a Timișoarei intra in reparații. Vor fi executate lucrari de intreținere a carosabilului. Incepand de marți, 30 mai, pe centura Timișoara Nord au inceput lucrari de frezare și apoi așternere a unui nou covor asfaltic. Lucrarile de intreținere…