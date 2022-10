Stiri pe aceeasi tema

- A fost spectacol in Europa. Chelsea – Manchester United, capul de afis al zilei, s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dupa ce Casemiro a marcat in minutul 90+4. A fost show si in Real Madrid – Sevilla. Tot azi, Dortmund si Bayern au obtinut victorii clare in Bundesliga. Dortmund a invins cu 5-0, iar…

- Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala…

- N’Golo Kante poate ajunge gratis la Barcelona in vara urmatoare. Mijlocasul de 31 de ani refuza prelungirea contractului cu Chelsea, iar Xavi a pus la cale un plan. Chiar daca sezonul abia a inceput, Xavi este cu gandul la viitor. Vrea sa faca tot posibilul pentru ca N’Golo Kante sa ajunga pe Camp Nou.…

- S-a aflat prin ce a trecut Mircea Lucescu dupa ce meciul Dinamo Kiev – Rukh a fost intrerupt. A fost data o alarma aeriana, iar jucatorii, staff-ul celor doua echipe si arbitrii au trebuit sa se adaposteasca de urgenta. Antrenorul roman a dezvaluit ce s-a intamplat la Liov, in partida din etapa a 6-a…

- Cosmin Olaroiu a fost desemnat, luni, antrenorul lunii septembrie in campionatul din Emiratele Arabe Unite. Echipa lui Olaroiu, Al Sharjah, a obținut doar victorii in cele trei partide disputate in septembrie: 2-0 cu Al-Ahli Dubai, 3-0 cu Bani Yas și 2-0 cu Ajman. Cosmin Olaroiu, desemnat antrenorul…

- Cristi Chivu a suferit o infrangere teribila in UEFA Youth League. Echipa antrenata de roman, Inter U19, a pierdut fara drept de apel duelul cu Barcelona U19. Italienii au cedat cu 1-6! Esecul vine intr-un moment in care s-a vorbit despre Cristi Chivu ca l-ar putea inlocui pe Simone Inzaghi la echipa…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…