- Forma extrem de slaba a echipei de dupa „fuga“ lui Laurențiu Reghecampf la Al-Taee l-a determinat pe finanțatorul Universitații Craiova sa caute un antrenor capabil sa redreseze corabia. Mihai Rotaru l-a „ochit“ pe Ivaylo Petev, fost selecționer al Bulgariei și antrenor cu rezultate remarcabile la Ludogorets.…

- Bulgarul Ivaylo Petev (48 de ani), despre care GSP a scris ca urmeaza sa preia banca tehnica a CS Universitații Craiova, a fost prezent la derby-ul cu FCU Craiova, scor 1-1, și a trait la intensitate maxima ultimele minute ale meciului. Sambata seara, CS Universitatea Craiova și FCU Craiova au remizat…

- Ivaylo Petev, 48 de ani, fostul selecționer al Bulgariei și al Bosniei, e favoritul lui Mihai Rotaru pentru inlocuirea lui Papura, numai ca și proprietarul clubului, și antrenorul se tem sa opereze mutarea acum, cand urmeaza doua partide in patru zile, in Cupa la Arad și in campionat impotriva rivalei…

- Rezultatele slabe aratate de CS Universitatea Craiova in ultima vreme sub comanda perechii formate din Dragoș Bon și Corneliu Papura l-au determinat pe principalul acționar al clubului, Mihai Rotaru, sa caute un nou antrenor. Din informațiile Gazetei Sporturilor, alesul lui Rotaru este Ivaylo Petev…

- Soluționarea desparțirii intervenite intre Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf se prelungește la CNSL. Potrivit unor surse federale, Reghe a cerut și a obținut amanarea pentru a-și angaja un avocat. Noul termen: 12 octombrie. Universitatea Craiova a bifat sambata, la Voluntari (0-0),…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a ințepat pe rivalul sau, Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova. Omul de afaceri spune ca o considera pe Universitatea Craiova o rivala in lupta la titlu, chiar daca in meciul direct formația roș-albastra s-a impus cu 3-0. ...

- Antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, Corneliu Papura (50 de ani) nu se baza la meciul cu CS Tunari, din prima faza a grupelor Cupei Romaniei Betano, pe mai mulți jucatori de baza, printre care Andrei Ivan (26 de ani), Alexandru Mitrița (28), Nicușor Bancu (31) și Marian Danciu (21). CS…

- „U“ Cluj si „U“ Craiova se intalnesc sambata seara, de la ora 21.30, pe Cluj Arena, intr-un meci contand pentru etapa a 10-a din Superliga. Cele doua formatii vin cu moralul ridicat la acest duel, avand in vedere ca, in ultima runda disputata, au obtinut victorii importante, impotriva unor contracandidate.…