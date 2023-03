Stiri pe aceeasi tema

Sunt meciuri tari in campionatele puternice din Europa astazi, iar balul a fost deschis cu Bournemouth – Liverpool. „Cormoranii" au fost invinși surprinzator. De asemenea, astazi a avut loc si duelul fostilor selectioneri ai nationalei Romaniei, Mirel Radoi si Cosmin Contra. Al-Tai a fost invinsa de…

Formatia Al Taee, antrenata de Mirel Radoi, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa lui Cosmin Contra, Damac, intr-un meci din etapa aa 20-a a campionatului Arabiei Saudite, in care a condus cu 1-0, potrivit news.ro.

Fostul selecționer al echipei naționale s-a ințeles cu formația saudita Damac SC și va reveni in antrenorat dupa aproape un an de pauza. Cosmin Contra devine astfel al treilea antrenor roman din campionatul in care evolueaza și portughezul Cristiano Ronaldo, dupa Marius Sumudica (Al-Raed) si Mirel Radoi…

Fostul international roman Cosmin Contra a fost numit, luni seara, in functia de antrenor al echipei Damac FC. Anuntul a fost facut de clubul saudit pe contul sau de Twitter. Fostul selectioner al Romaniei il inlocuieste pe croatul Kresimir Rezic, informeaza Agerpres . Damac, echipa la care a evoluat…

Fostul international roman Mirel Radoi a fost numit in functia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Tai, a anuntat, clubul pe pagina sa de Facebook. Radoi, care a jucat in Arabia Saudita, la Al-Hilal (2009-2011), se afla la prima sa experienta ca antrenor in aceasta tara, dupa ce le-a pregatit…

Directorul politic al biroului prim-ministrului Ungariei, Balazs Orban, descrie o noua ordine mondiala intr-un amplu articol aparut in publicația de centru-dreapta Mandiner.hu.

Marius Șumudica a inceput senzațional anul. Antrenorul roman a reușit sa caștige cu Al-Raed duelul din deplasare cu Damac și echipa lui a urcat pe locul 10 in prima liga din Arabia Saudita. Silviu Lung a fost omul meciului: a aparat un penalty, dar a avut și alte intervenții prin care și-a salvat echipa.…

Formatia Al Raed, antrenata de Marius Sumudica, a invins, luni, in deplasare, cu 2-1, echipa Al Batin, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Arabiei Saudite, in care Alexandru Mitrita a inscris golul care a stabilit scorul final.