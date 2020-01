Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Cosmin Chivu, stabilit la New York, monteaza la Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu spectacolul "Camino real", de Tennessee Williams, care se va juca in 17 ianuarie pentru prima data in Romania dupa 30 de ani, fiind interzis in timpul regimului Ceausescu, a anuntat joi, intr-o conferinta…

- Premiera celui mai nou spectacol din repertoriul Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu si totodata prima mare productie a anului 2020, "Camino Real", de Tennessee Williams, pus in scena de Cosmin Chivu - regizor roman stabilit la New York si director al Programului de studii de licenta in actorie…

- *4 spectacole vor avea premiera in ianuarie și februarie la TNRS Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a pus in vanzare in aceasta saptamana biletele pentru primele 41 de spectacole ale anului 2020, programate in lunile ianuarie și februarie. Read More...

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a primit in acest an la Shanghai, in China, in cadrul China Shanghai International Arts Festival, premiul pentru cel mai bun spectacol strain, pentru producția „Oidip”,...

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu anunța trecerea fulgeratoare in neființa a actriței Ema Vețean care a incetat din viața luni, 28 octombrie 2019. Ema Vețean (n.1981 – d.2019), licențiata, din...

- Este din nou doliu in lumea teatrului romanesc! Actrița Ema Vețean, de la Teatrul National „Radu Stanca” din Sibiu, a incetat din viata, luni, 28 octombrie. Aceasta a decedat in urma unui accident rutier care a avut loc pe 22 octombrie, in localitatea Cristian. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ema Vetean, actrita a Teatrului National „Radu Stanca”" din Sibiu, a incetat din viata, luni, 28 octombrie. Actrita ramane insa in memoria iubitorilor teatrului, din SIbiu si nu numai, prin rolurile sale memorabile.

- ONORANT: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta sambata, 19 octombrie 2019, de la ora 20:30 și duminica, 20 octombrie 2019, de la ora 18:30, la Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu, in cadrul Festivalului Național de Teatru, unul dintre cele mai noi spectacole din repertoriu: „Cui i-e frica de…