- In gala live de Mireasa de pe 2 decembrie 2022 Miruna, Cosmin și doamna Adriana au avut parte de momente dificile. Tatal fetei a intrat in direct și a lansat niște acuzații, iar apoi sora lui Cosmin a avut și ea o intervenție telefonica pentru a demonta acuzațiile domnului Gheroghe.

- Prietena din copilarie a Mirunei, Teodora, și-a facut apariția in direct, in platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Iubita lui Cosmin, care iși dorea sa primeasca vești de acasa, a izbucnit in lacrimi.

- Valentin, Gabriela, Miruna, Cosmin, Alex, Raluca, Deni, Viorel au reușit sa intre in Cabina Telefonica. Ela și Petrica, alaturi de Larisa, au fost cei care au dat start-ul probei grele. In sezonul 6 s-a batut recordul. Ultimii doi concurenți au rezistat 9:45 ore.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Cosmin i-a marturisit Mirunei ca iși dorește ca ea sa fie soția lui și sa iși petreaca o viața intreaga alaturi de el. Cand a auzit aceste vorbe, concurenta a inceput sa planga, dar nu de tristețe, ci doar pentru ca s-a emoționat foarte tare. Iata cum a decurs discuția…

- In ediția din data de 24 octombrie 2022 a emisiunii "Mireasa", sezonul 6, Miruna și Cosmin s-au aflat, din nou, intr-un conflict. Dupa ce au fost la cules de mere, la intoarcerea in casa, concurenta a fost deranjata ca iubitul ei a lasat-o in urma, intrand pe ușa cu lada de fructe inaintea sa. De aici…

- Cosmin a fost suparat pentru ca Miruna a ales sa faca curațenie in loc sa stea cu el. Discuția vine dupa ce concurenta a fost deranjata, in urma cu cateva zile, pentru ca el spala o oala in loc sa stea cu ea.

- Doamna Laura, mama Mirunei, a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii. Din start, și-a anunțat fata ca nu ii va mai trimite nicio scrisoare. Ba mai mult, considera ca sunt blamați pentru ca și-au spus parerea despre relația lui Cosmin cu Miruna.

- Dupa cele intamplate la petrecerea de sambata din casa Mireasa Capriciile-Iubirii, mama Mirunei a simțit nevoia ieri sa-și spuna punctul de vedere, astfel ca a precizat ca ei i se pare ca au trecut prea ușor peste diferența de varsta de 5 ani dintre ei. Cu toate acestea, Cosmin și Miruna sunt din ce…