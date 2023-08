COŞMARUL unor turişti români în vacanţa din Turcia: „Până se soluționează o să aveți nepoți” O familie de romani care a preferat sa-si petreaca vacanta de vara in Turcia regreta acum alegerea facuta. De ce? Pentru ca baietelul lor s-a ranit in piscina, iar concediul s-a transformat intr-un cosmar. Baiatul s-a taiat in tala in gresia piscinei. Romanul vrea banii pe vacanta inapoi ”Am avut o situație neplacuta la piscina, […] The post COSMARUL unor turisti romani in vacanta din Turcia: "Pana se soluționeaza o sa aveți nepoți" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

