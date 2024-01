Stiri pe aceeasi tema

- Revelion de coșmar pentru mai mulți romani care petreceau Revelionul la un restaurant din Madrid, Spania. Au fost dați afara de poliție pentru ca proprietarul localului, roman și el, nu avea autorizație, relateaza site-ul Știri Diaspora.

- Situația rușinoasa pentru Timișoara se repeta și anul acesta, semn ca indiferența și disprețul din partea administrației publice pentru cetațenii orașului și pentru turiști nu sunt accidentale. In seara de Revelion, cu mii de oameni in centrul orașului, toaleta publica s-a inchis inainte de ora 23,…

- Seara de Anul Nou a fost norocoasa pentru șapte persoane care au caștigat la tragerile speciale Loto, a anunțat Loteria Romana. Caștigurile au ajuns la Calarași, București, Pitești și Buzau. Un bilet norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

- Este ultima zi din 2023. Pentru mulți, noul an vine cu noi țeluri și reprezinta un nou inceput, o modalitate de a lua totul de la capat. Pentru a avea parte de noroc, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru ne spune ce trebuie sa facem in noaptea de Revelion. Cum trebuie sa te imbraci in noaptea de Revelion…

- La trecerea dintre ani toți oamenii sunt atenți de la ce pun pe ei, in ce spațiu sunt și pana la felurile de mancare sau bautura pe care le aleg pentru a le pune pe masa. Fiecare detaliu conteaza, iar simbolistica alegerilor dateaza din vremuri stravechi.

- Au fost lupte de strada azi-noapte in Madrid. Poliția a intrat in forta intr-un grup de cateva sute de manifestanți, printre care multe persoane in varsta și chiar copii, care protestau pașnic fața de amnistierea liderului separatist Carles Puigdemont.