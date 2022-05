Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, iar componenta resursele naturale a urcat cel mai mult, cu 3,5%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat tranzactiile pe un teritoriu pozitiv. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris…

- Intr-un moment in care Finlanda și Suedia sunt tot mai aproape sa solicite aderarea la NATO, din cauza invaziei rusești in Ucraina, lista țarilor europene neutre sau nealiniate este pe punctul sa se micșoreze. Planul lui Putin de a diminua influența blocu

- "Rusia zice ca a atacat Ucraina ca sa nu ajunga NATO la granița cu ei. Sa nu intre Ucraina in NATO. Noua condiție pe care o pune este ca Ucraina sa nu intre niciodata in NATO. Singurul lucru pe care l-a realizat in acest atac este ca i-a convins pe finlandezi sa intre in NATO. Asta e rezultatul politicii…

- Romania este gata sa sprijine un proces rapid de aderare a Finlandei și Suediei la NATO și considera ca aderarea celor doua state va duce la o Alianța mai puternica, manifestata printr-o postura de descurajare mai eficienta și de aparare consolidata, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Ministrul…

- Rusia amenința cu „consecințe” daca Finlanda și Suedia se alatura NATO. Cele doua țari, membre ale Uniunii Europene, iau in calcul aderarea la Alianța de cand Rusia și-a lansat razboiul in Ucraina, la 24 februarie. Aderarea Suediei și Finlandei la NATO ar avea consecințe asupra acestor țari și asupra…

- Pe langa armonizarea fara precedent a pozițiilor euroatlantice impotriva Kremlinului, invazia lui Putin in Ucraina a reușit un alt lucru pe care Moscova nu l-a anticipat. Finlanda și Suedia, state pana mai ieri neutre, renunța la politica lipsei de confru

- Liderul de la Kremlin a purtat o geaca de circa 15 mii de dolari. Un gest care sfideaza realitatea din țara pe care o conduce, țara care se afla sub sancțiunile severe din partea Occidentului. Ii sfideaza și pe rușii care se confrunta cu o uriașa criza alimentara. Oamenii au ajuns sa se calce in picioare…

- Diplomația Rusiei a avertizat ca ca o posibila aderare a Finlandei și Suediei la NATO ar avea „repercusiuni politico-militare grave”, și ca, daca va fi nevoie, Moscova „ar fi obligata sa raspunda”. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat cu privire la consecințele…