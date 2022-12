Stiri pe aceeasi tema

- “Starea fetei este foarte buna, in cursul zilei de luni a avut o noua interventie chirurgicala in care a fost grefat complet bratul drept, putem spune ca membrul superior drept a fost acoperit in totalitate, la bratul stang a avut o interventie de acoperire partiala a defectelor cutanate, necesita inca…

- Alexia, adolescenta careia i s-au reimplantat ambele maini, dupa ce a fost ranita grav in tragicul accident de la Pașcani, se simte din ce in ce mai bine. Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” a declarat,…

- Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva si coordonatorul sectiei de chirurgie plastica de la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca Alexia, fata ranita grav in accidentul de la intrarea in Pascani,…

- Pe langa Alexia, la Spitalul de Copii din Iasi au mai ajuns inca doi copii din Botosani, victime ale accidentului de la Pascani, in varsta de 15 si 16 ani, care au suferit mai multe traumatisme.

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi au vesti bune referitor la starea in care se afla Alexia, eleva din Botoșani careia i-au fost replantate mainile amputate in urma accidentului care a avut loc zilele trecute la Pascani.

- UPDATE 18 decembrie, ora 13:00 – O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat ambele maini unei fete care a fost grav ranita in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat. Alexia va fi supusa si altor operatii si va avea nevoie de un program intens…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.