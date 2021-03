Coșmar pentru o femeie și fiica ei – s-au trezit cu mascații care au greșit adresa peste ele VIDEO ȘOCANT Ziua și intervenția ratata pentru Poliția Romana. O noua misiune eșuata scoate la iveala dezordinea din randul fortelor de ordine, care ar trebui sa ne apere de raufacatori. O familie din Ilfov s-a trezit cu mascatii in casa la 6 dimineata. Oamenii au fost terorizati si bruscati sa spuna unde au ascuns infractorii periculoși. In realitate, polițiștii gresisera adresa. „Luati mana de pe ea. Luati mana de pe ea acum” „Domnul cel inalt mascat statea aici cu arma indreptata catre noi si spunea: ia cainele, il impusc daca nu iei cainele. Te impusc si pe tine. Statea cocotat aici pe poarta. Nu avea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

