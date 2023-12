Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 6 iunie, Dana Roba a trait clipe de coșmar, dupa ce fostul soț i-a dat cu ciocanul in cap. Dana Roba a ajuns de urgența la spital, iar medicii nu-i mai dadeau șanse la viața. Acum, make-up artistul a vorbit pentru prima data despre ce i-a transmis soacra dupa incident. Iata mesajul transmis…

- Au trecut cateva luni bune de cand Dana Roba a fost mutilata cu ciocanul de soțul ei, Daniel Balaciu, dar ea mai vorbește și acum despre problemele pe care le are din cauza acestei batai. Recent, make-up artista a vorbit despre cicatricile pe care le are. Vedeta nu este deranjata de cum arata acum.…

- Dana Roba și Daniel Balaciu s-au intalnit astazi in sala in judecata, fiind pentru prima data cand make-up artistul și-a vazut fostul soț, dupa noaptea in care a mutilat-o. Vedeta a povestit pe Instagram cum a decurs intalnirea, marturisind ca ii pare rau de fostul soț, atunci cand l-a vazut incatușat.

- Dana Roba a facut recent primele declarații despre „confruntarea” cu Daniel Balaciu, fostul ei soț. Vedeta a trecut prin momente foarte grele la tribunal și a avut mari emoții la aceasta revedere cu fostul ei partener de viața. Iata cum a decurs intalnirea dintre make-up artista și barbatul care a mutilat-o…

- A fost o zi importanta pentru Dana Roba! Make-up artistul l-a intalnit pe cel care a batut-o cu un ciocan pana cand a ajuns la un pas de moarte. Avocatul care il reprezinta pe Daniel Balaciu și punctul lui de vedere a facut primele declarații despre cum a decurs intalnirea dintre cei doi. Se pare ca…

- Dana Roba și Daniel Balaciu, barbatul care și-a mutilat partenera de viața cu numeroase lovituri de ciocan, vor avea prima confruntare in fața oamenilor legii vineri, 22 septembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre victima, aceasta dezvaluind ca nu ii este deloc ușor sa treaca prin momentele de fața.…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Larisa Dragulescu a nascut in urma cu puțin timp! Fosta soție a lui Marian Dragulescu a adus pe lume cel de-al treilea copil. Vedeta a devenit, din nou, mamica de baiețel și este foarte fericita! Iata ce anunț a facut!