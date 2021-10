Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat fara emotii in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari, dupa ce a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostiuk, cu 7-6 (2), 6-1.

- Leylah Fernandez a fost învinsa de Emma Raducanu în finala de la US Open, dar a uimit întreaga lume a tenisului prin rezultatele înregistrate la New York. Câștigatoare a Openului de la Monterrey la doar 18 ani, sportiva are în fața o cariera plina de oportunitați,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 de ani) are mari sanse de a o intalni pe britanica de origine romana Emma Raducanu in turul al treilea la Indian Wells (California; SUA), turneu de categoria WTA 1.000. Chiar daca a coborat pe locul 17 mondial, constanteanca, desemnata cap de serie nr.…

- Emma Raducanu (18 ani, 22 WTA) se intoarce pe teren dupa triumful istoric de la US Open. Britanica va evolua in turneul de la Indian Wells, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Inainte de a lua startul in turneul din California, Emma Raducanu s-a antrenat alaturi de Gabriela…

- Ultima mare competiție din circuitul WTA inainte de Turneul Campioanelor 2021, Indian Wells incepe pe Superbet in aceasta saptamana, mai intai cu meciurile din calificari, apoi cu marile confruntari de pe tabloul principal. Fara Barty, Sabalenka și Osaka, dar cu Pliskova, Svitolina, Muguruza, Halep…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, recenta castigatoare a US Open, a fost invitata la turneul de tenis la Indian Wells (California), competitie de categoria WTA 1.000, care va avea loc in perioada 4-17 octombrie, au anuntat organizatorii, citati de AFP. "Raducanu, care a impresionat lumea…