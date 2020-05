Corvetele plutesc pe culoarele tribunalelor

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat sambata, pe Facebook, un rezumat cu legile sustinute de PSD si votate in Parlament pentru a ajuta economia si cetatenii in lupta cu noul coronavirus:„In aceasta perioada atat de grea pentru toata lumea, implicarea face diferenta. Pe langa masurile…

- Trei persoane din Bistrița-Nasaud au fost amendate sever de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, din cauza ca nu au respectat masura de izolare la domiciliu, și in plus au fost duse in centre de carantina. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi de aproape 470.000 lei celor care nu au respectat…

- Armata ceha a anuntat marti ca si-a retras cei 30 de soldati aflati in misiune in Irak din motive de securitate si raspandire a noului coronavirus, noteaza AFP."Un Airbus A-319 militar cu 30 de soldati ai armatei cehe venind din Irak a aterizat marti seara pe aeroportul (militar) Praga-Kbely",…

- Se poate iesi din casa doar in situatii speciale: mersul la munca pentru cei care nu pot lucra de acasa, cumparaturi alimentare, doctor, farmacie sau plimbatul cainelui. Vizitele familiale, iesirile sau intalnirile in grup, mese intre prieteni nu numai ca sunt nerecomandate, dar sunt total interzise.…

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA, potrivit Agerpres.Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de…

- Soldatii turci prinsi in focul armatei siriene se aflau printre 'unitatile combatante ale gruparilor teroriste', a explicat vineri Ministerul Apararii rus, la o zi dupa ce cel putin 33 de militari turci si-au pierdut viata intr-un atac in Siria, potrivit AFP. 'Militarii turci, aflati in…

- Fortele regimului lui Bashar al-Assad si combatanti aliati au recucerit marti de la jihadisti si rebeli ultimul transon al unei autostrazi-cheie in nord-vestul Siriei, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit news.ro.Autostrada M5 este strategica pentru…