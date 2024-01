Stiri pe aceeasi tema

- Articolul ofera exemple specifice și descrie situațiile intr-un mod sarcastic și direct, punand accent pe corupție și nepotism. Foști și actuali premieri, Ionel Ciuca și Marcel Ciolacu sau nume cunoscute precum Adrian Tarau (fiul fostului prefect de Bihor), Valetina Cobzareanu (ministru consilier la…

- Studiu EY 44% din membrii consiliilor de administrație ale companiilor de servicii financiare europene numiți in 2023 au fost femei, in scadere de la 51% in 2022 59% din membrii consiliilor de administrație numiți in 2023 aveau experiența in funcții de conducere superioara, dar numai 38% dintre aceștia…

- Sistemul e-Factura a fost imbunatatit, o modificare importanta fiind aceea ca din 16 ianuarie acesta nu mai permite introducerea facturilor duplicat, susține Ministerul Finantelor intr-un comunicat. „Așa cum MF a precizat in cursul saptamanii trecute, pentru identificarea unor posibile imbunatațiri…

- Persoanelor fara venituri fiscalizate, care nu sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) se vor putea asigura in perioada ianuarie-iunie 2024, opțional, platind 1.980 de lei, pentru 12 luni, care curg de la data trimiterii declaratiei unice la Fisc. Romanii neasigurați…

- Un grup de cadre militare din cadrul Brigazii de Informații Militare din Buzau (U.M. 02000) a trimis redacției noastre un manifest in care aduce la cunoștința publicului grave abuzuri și acte de corupție care au loc in cadrul instituției militarizate. Dezvaluirile includ promovari nejustificate, construcții…

- Probabil mereu te-ai gandit ca este destul de costisitor sa ai grija de sanatatea ta, mai ales atunci cand chiar ai ajuns sa te confrunți cu diverse probleme medicale. Acest lucru poate fi adevarat - costurile tratamentelor și a intervențiilor sunt de multe ori foarte mari, putand sa puna in dificultate…

- Proiectul "Sanatatea Comportamentala prin Reteaua Comunitara Ai grija de sanatatea ta " a fost lansat astazi, la Palatul Victoria, in cadrul unui eveniment organizat de Cancelaria Prim ministrului Romaniei, in colaborare cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate. Proiectul "Sanatatea…