Corupție și afaceri de tip cartel la ANSVSA. Păle ar fi dictat scoaterea de pe piață a concurenței Ies la iveala cazuri grave de corupție din randurile doctorilor veterinari. Danuț Pale, Subsecretarul de Stat din ANSVSA, ar fi cerut scoaterea de pe piața a concurenței. Mai mult de atat, ies la lumina o serie de afaceri tip cartel. In timp ce directorii sau șefii din instituții semneaza pentru contracte din bani publici sau decontari, interpușii dețin firmele șefilor din instituțiile publice, precum in cazul lui Danuț Pale. Din declarația de avere reiese ca in anul 2021, Subsecretarul de Stat din ANSVSA, Danuț Pale a incasat suma de 72.200 RON, sub forma de dividende de la societatea BIOVET96… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

