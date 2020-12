Stiri pe aceeasi tema

- 5.697 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 5.697 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, în urma efectuarii a 28.099 de teste la nivel national, a informat, joi, Grupul de Comunicare…

- Un numar de 5.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in urma efectuarii a 17.530 de teste la nivel national, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 334.236, potrivit datelor transmise joi, 12 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 10.142 infectari noi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timiș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Timișoara, efectueaza 25 de percheziții, in județele Timiș, Sibiu,...

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 168.490, potrivit datelor transmise joi, 15 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 4.013 infectari noi. Vezi și ALBA: 119 de cazuri de COVID-19, confirmate in in ultimele 24 de ore. 3000 de infectari in județ de la inceputul…

- 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in Romania Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, fata de ultima raportare, în urma efectuarii a 10.051 teste la nivel national, informeaza,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus. La raportarea de astazi au fost 94 de noi imbolnaviri cu COvid-19, in condițiile in care joi au fost declarate 70 de cazuri. Pana in momentul de…

- Se pare ca cifrele sunt din ce in ce mai ingrijoratoare la nivel național dar și județean in ceea ce privește evoluția pandemiei. 4 OCTOMBRIE 2020: 52 de cazuri noi in județul Alba din care 15 numai in Aiud. Ce este ingrijorator este ca la Aiud merg la școala zeci de copii din Ocna Mureș, iar alte cateva…