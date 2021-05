Corpul unui bărbat decedat a fost găsit într-o locuință din Uricani In data de 10.05.2021, ora 19:57, Poliția Orașului Uricani, a fost sesizata cu privire la faptul ca, in locuința unui imobil, situat pe strada Brazilor din orașul Uricani, se afla o persoana decedata. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca in apartament, se afla o persoana de sex masculin, in varsta de 49 de ani, decedata. Din primele cercetari preliminare, nu sunt suspiciuni de comitere a unei infracțiuni. Cadavrul a fost preluat de catre Serviciul de Medicina Legala, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor morții. In cauza, polițiștii au intocmit dosar de cercetare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

