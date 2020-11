Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al Ministerului Administratiei si Internelor face o serie de verificari la Prefectura Gorj. Prefectul Liviu Andrei a fost suparat cand a fost intrebat de motivul verificarilor. Corpul de Control va lua la mana toate hotararile comis...

- Functii publice ocupate ilegal la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Gorj si carnete de munca neactualizate la Prefectura Gorj. Aceste nereguli au fost descoperite de Corpul de Control al Agentiei Nationale a Functionarilor Pub...

- Ministerul Mediului a anunțat, miercuri, ca, in urma unui control, au fost descoperite nereguli grave la Direcția Silvica Mureș, unde peste 6.000 de metri cubi de lemn au fost taiați ilegal, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, incepand cu luna august, Corpul de…

- Colonelul Ionut Catalin Sindile, cel care se afla la comanda Jandarmeriei Romane la momentul 10 august 2018, a fost audiat și el joi la DNA in dosarul privind incasarea unor sume de bani pentru sute ore suplimentare. In acesta este vizat și actualul șef al Jandarmeriei Intrebat de jurnalisti in ce calitate…

- Primaria Constanta a publicat lista privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare constituite pentru alegerile alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020 si a loctiitorilor acestora, in urma tragerii la sorti computerizate, efectuate de catre…

- Comisarul sef Constantin Nicolescu nu mai este sef la IPJ Dolj, ca urmare a unor nereguli grave constatate de Corpul de Control al Ministerului Administratiei si Internelor, anunta Gazeta de Sud. Nicolescu a fost timp de cativa ani sef al IPJ Gorj si...

- SCANDALIZATI… Nici bine nu a plecat Corpul de Control al Ministerului Sanatatii de la Vaslui, ca administratia Serviciului de Ambulanta Judetean s-a intors la vechile obiceiuri. Invocand explozia de cazuri COVID-19 din ultima perioada, conducerea unitatii a decis testarea intregului personal. Desi putea…

- Comisia de Apel a UEFA a decis, miercuri, ca echipa din Kosovo KF Drita sa piarda la masa verde meciul cu Linfield FC, care nu s-a putut disputa din cauza unor cazuri de coronavirus potrivit news.ro.KF Drita este in carantina, dupa ce doi jucatori au fost testati pozitiv cu Covid-19. Meciul…