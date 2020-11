CORPOREAL - Artisti de teatru si film ataca subiectul razboaielor intime Care sunt teritoriile acceptate pentru lupta? Sexul? Clasa sociala? Statutul? Corporeal, ultimul proiect al regizoarei Ioana Paun, invita spectatorii sa gaseasca propriile raspunsuri intr-o experienta video in direct care vorbeste despre dominare, manipulare si abuz.



Emilia, o avocata curajoasa si obisnuita sa castige, intalneste un martor care ii pune la incercare limitele. Acesta o provoaca la o confruntare in care nu mai e limpede cine castiga si cine pierde pe drum. Pe 20, 21 si 22 noiembrie, de la ora 20:00, publicul a fost invitat sa asiste la o poveste despre consimtamant si putere,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

