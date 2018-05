Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii au distrus pilonul unui pod aflat in reabilitate in Timiș, iar acum lucrarea trebuie realizata aproape de la zero. Podul dintre localitațile Boldur și Ohaba Forgaci este reparat de o firma care acum cere mai mult bani autoritaților. Edilul localitații Boldur spune ca este vina constructorului…

- Fotbalul romanesc este unul in care majoritatea celor implicati sunt nasi si fini si care ajung in ipostaza de a se trezi adversari in functie de context. Asa va fi si vineri, la meciul ACS Poli - FC Voluntari, in care se infrunta antrenorii Adrian Neaga si Adrian Mutu. Acesta din urma ii este nas…

- Situata intr-una dintre cele mai frumoase zone ale județului Timiș, micuța localitate Buzad este pe cale sa se transforme intr-o oaza de petrecere. Startul il vor da, pe 19 mai, cei de la Subcarpați, cu un concert acustic de neratat pentru fanii formației. In urma cu cațiva ani, cațiva…

- Cine este noul iubit al Ancai Lungu. Fosta știrista de la Antena 1 este insarcinata in șase luni și urmeaza sa aduca pe cel de-al doilea copil. Barbatul de care s-a indragostit este milionar grec, despre care se spune ca este “Regele cosmeticelor”. Mai mult, dupa ce s-a retras de la pupitrul știrilor,…

- Guvernul din Malaysia a convenit, in unanimitate, sa renunte la pedeapsa automata cu moartea in cazul traficantilor de droguri, insa decizia trebuie aprobata de Parlament inainte de a intra in vigoare, a anuntat luni un ministru citat de Channel News Asia, scrie digistiri.biz. Dupa ce legea va fi…

- Presedintele CJT, Calin Dobra este ferm! Vrea un stadion nou pentru Timișoara. Actuala arena este in stare avansata de degradare, iar liderul CJT spune ca nu se merita o reabilitare a acestuia, ci trebuie construit unul nou. Deocamdata nu a gasit surse de finanțare pentru un nou stadion, insa da asigurari…

- Primul party de incalzire pentru Electroruga de la Buzad va avea loc la sfarsitul lunii martie la Timisoara, evenimentul oferindu-le amatorilor de muzici electronice o noapte deosebita alaturi de rusii de la Teddy Killerz, care se pot lauda cu una dintre cele mai incitante ascensiuni din istoria muzicii…

- Clubul de rugby Dinamo Bucuresti s-a despartit de nu mai putin de 12 componenti ai lotului in perioada de iarna, aducand deocamdata la echipa patru jucatori, scrie site-ul alb-rosilor. ''Cativa jucatori au renuntat la performanta, altii s-au transferat, la unii am renuntat noi. Am adus deocamdata…