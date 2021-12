Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a devenit larg majoritara in Statele Unite, reprezentand 73,2% din noile infectii cu COVID-19 in saptamana incheiata la 18 decembrie, potrivit datelor autoritatilor sanitare americane, scrie AFP. Omicron, extrem de transmisibil, a castigat rapid teren in fata variantei Delta. Cu…

- Varianta Omicron a coronavirusului este suspectata a fi responsabila pentru aproape 10% din noile cazuri confirmate de COVID-19 in Franța și este principalul motiv care sta la baza planurilor de inasprire a restricțiilor privind intrarea in anumite locuri, a declarat ministrul sanatații.Noul permis…

- Franta a raportat marti 63.405 de infectii cu noul coronavirus, al doilea cel mai mare numar de noi infectii din aprilie. Noile cazuri au împins media cazurilor noi din ultimile sapte zile la 49.506, cel mai ridicat nivel din 2021, arata datele Ministerului Sanatatii, citate de Reuters.…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi obligati sa se vaccineze impotriva noului coronavirus incepand din 27 decembrie, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Aici, la New York, am decis sa lansam un atac preventiv (impotriva…

- Varianta omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata in cel putin 38 de tari si niciun deces nu a fost asociat deocamdata infectiei cu aceasta, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii. Statele Unite si Australia sunt tarile care au anuntat cel mai recent transmiterea variantei…

- Varianta Omicron a coronavirusului este mult mai contagioasa si in curand se va raspandi si in tara noastra, fiind doar o chestiune de timp, spun autoritatile, pana cand vom avea prima confirmare de infectie cu noua tuplina, iar al cincilea val al pandemiei ar putea sa fie dat de variantele Delta și…

- 'In acelasi timp, oficiali de rang inalt din sanatate si echipa de raspuns COVID monitorizeaza cele mai recente evolutii cu privire la (varianta) Omicron si sunt in contact regulat cu responsabili sanitari din toata lumea', a transmis Casa Alba intr-un comunicat.Varianta Omicron a fost depistata pentru…