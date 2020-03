Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului ține sa aduca un set de clarificari legate de situația raspandirii coronavirusului in Romania, in condițiile in care țara noastra se confrunta deja cu cazuri, iar mulți romani nu ințeleg masuri precum carantina, fie ca este la domiciliu sau in spații special…

- Romania ramane cu un singur caz confirmat de infecție cu coronavirus – tanarul din Gorj care este purtator al virusului și este internat la Institutul Matei Balș, iar starea sa este buna. Pentru toți ceilalți suspecți testați, testele au ieșit negative (nu au virusul). 182 persoane se afla in acest…

- Secventele surprind in mod dramatic efectele carantinei de doua saptamani impuse de autoritati. De altfel, dupa cum se vede la Casalpusterlengo, singurele masini care circula pe strazi sunt cele ale carabinierilor. Din cauza numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus din Italia, Austria…

- Jurnalistul Radu Banciu a comentat in stilu-i caracteristic posibilitatea ca virusul Covid-19 sa ajunga și in Romania, susținand ca nu mai este decat o chestiune de zile pana ce se va intampla acest...

- Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, la bordul careia au fost depistate peste 600 de persoane infectate cu noul coronavirus, au murit, a anunțat postul național de televiziune NHK, citat de Reuters, potrivit Mediafax. NHK a citat o sursa guvernamentala care a declarat ca victimele…

- 41 de persoane se afla in carantina pe un vas de croaziera in Japonia. Persoanele au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescand numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine in timp ce testele continua, potrivit Reuters.

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in China a ajuns la 490, dupa ce autoritațile din provincia Hubei au anunțat miercuri alte 65 de noi cazuri de deces, arata Agerpres. Numarul persoanelor infectate a depașit 23.500 numai in China. Tot azi, pe un vas de croaziera acostat in orașul japonez…

- Peste 20 de milioane de oameni sunt complet izolați din cauza epidemiei de pneumonie virala care se raspandește cu viteza in China, dar și in țarile vecine. Trei orașe sunt in carantina totala.