Coronavirusul stimulează dominația giganților tehnologici Situația economica post-covid este pregatita pentru a intari monopolul Facebook Google și Amazon, dar și riscurile de coliziune antitrust cu Washington. Sigur, pandemia a lovit și in marile companii de tehnologie, rivalii lor mai mici sufera mult mai rau – la fel și companiile media dependente de reclame care au aruncat zeci de mii de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Averea combinata a miliardarilor Americii, incluzandu-i aici pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si pe seful Tesla, Elon Musk, a crescut cu aproape 10% de la inceputul pandemiei, conform unui raport publicat de Institutul de studii politice (IPS) de la Washington, citat joi de Reuters, citata de Agerpres.

- Cercetatorii chinezi au descoperit ca abilitatea virusului Wuhan de a se transforma genetic a fost mult subestimata și diferite tulpini pot avea un impact diferit in diferite parti ale lumii, potrivit South China Morning Post. Astfel, New York-ul poate avea o tulpina mortala importata din Europa,…

- Coronavirusul a inchis inca doua secții ale SpitaluluiJudețean de Urgența „Mavromati”, Botoșani. Este vorba de secția de cardiologieși ORL, decizia a fost luata dupa ce mai multe cadre medicale au fost infectatecu coronavirus.Mai multe secții ale Spitalului Județean de Urgența dinBotoșani au fost inchise…

- Stabilita in Coventry de aproximativ patru ani, Ionela Dumitrache ia pulsul englezilor in aceasta vreme de criza. ”Cand am fost in supermarket, in urma cu doua saptamani, era aglomerat. Rafturile erau golite, nu aveai ce sa cumperi. Pana și produsele de igiena lipseau cu desavarșire. A trebuit sa…

- Coronavirusul ar putea ucide mai mult de 81.000 de persoane in Statele Unite in urmatoarele 4 luni și s-ar putea sa nu fie depașit pana in iunie, potrivit unei analize a Școlii de Medicina a Universitații din Washington, citata de Reuters, scrie Mediafax.Numarul de pacienți spitalizați este…

- Un procent de 70% dintre romani spun ca viața lor s-a schimbat total sau parțial ca urmare a pandemiei de coronavirus, principalele griji fiind legate de situația financiara (46%), sanatate (40%) și sanatatea mentala (28%), arata un studiu realizat de catre compania de cercetare Unlock cu privire la…

- Un nou studiu realizat de Massachusetts Institute of Technology (MIT) arata ca raspandirea noului coronavirus este mai accelerata in țarile unde temperaturile sunt situate intre 3 și 17 grade Celsius. Adica chiar marja in care se afla acum cea mai mare parte a Europei, inclusiv Romania, care mai traverseaza…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale face precizari despre cazul aparut in presa privind infectarea prin Coronavirus de tip nou a unei persoane care a zburat cu o cursa aeriana din Chișinau spre Moscova.