CORONAVIRUSUL se transmite de la OM la OM! Primul caz, DEPISTAT în Germania Este vorba despre primul caz de contaminare intre oameni din Europa, alți pacienți fiind infectați dupa sejururi in China.Autoritațile au anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca pacientul nu a calatorit in China, ci s-a imbolnavit pe teritoriul Germaniei. Germania a confirmat luni primul caz de coronavirus. Este vorba de un barbat de 33 de ani din landul Bavaria, din sud-estul Germaniei, din localitatea Starnberg. El lucra la o fabrica auto. Acesta este intr-o stare stabila, este izolat și monitorizat de personalul medical. El a manifestat simptome de tip gripal, dar a fost confirmat pozitiv… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Bilantul victimelor coronavirusului aparut in China a crescut la 80 de morti, in timp ce numarul total al imbolnavirilor se apropie de 2.800, cu 800 mai mult decat duminica, potrivit celui mai recent bilant al autoritatilor chineze. Cazuri de imbolnavire s-au inregistrat si in majoritatea tarilor din…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…

- China a anuntat sambata extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de milioane de persoane. Cinci orase din provincia Hubei (centru) au fost adaugate celor…

- Organizația Mondiala a Sanatații a fost din nou divizata în ceea ce privește declararea unei urgențe de sanatate publica la nivel internațional în cazul virusului care a izbucnit în Wuhan și care a produs decesul a 18 persoane. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat…

- Orașul chinez Wuhan, sursa epidemiei cu coronavirus, inchide toate rețelele de transport și recomanda cetațenilor sa nu paraseasca orașul, relateaza agenția Reuters, citata de Hotnews.Autobuzul, metroul, feribotul și rețelele de transport al pasagerilorpe distanțe lungi vor fi suspendate de pe 23 ianuarie…

- Numarul oamenilor infectați cu un nou tip de coronavirus s-a triplat in China in timpul weekendului, potrivit datelor oferite luni de autoritați. Cazuri au fost raportate și in alte țari asiatice, noteaza BBC News.Peste 200 de persoane sunt infectate cu virusul misterios in mai multe orașe din China,…

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC. Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, însa expertii din Marea Britanie estimeaza…