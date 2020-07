Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea in timpul verii nu va salva emisfera nordica de pandemia Covid-19, concluzioneaza cercetatorii de la Universitatea Americana Princeton intr-un studiu publicat de revista Science, noteaza LeFigaro, citeaza digi24.ro.

- Presa locala a raportat ca transportul in comun, cel feroviar si aerian vor fi suspendate pana la finalul lunii mai. Scolile, hotelurile, restaurantele, barurile, mall-urile, salile de cinema si lacasurile de cult vor fi, de asemenea, inchise in toata tara. Pe 4 mai, Guvernul a suspendat cateva…

- Vești proaste de la OMS! Coronavirusul a reaparut deja in focare unde fusese suprimat Dr. Maria Van Kerkhove, coordonatoarea pe partea tehnica a echipei de raspuns la COVID-19 a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a avertizat ca noul coronavirus incepe sa reapara in mai multe locuri in care fusese deja…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca toate dovezile disponibile sugereaza ca noul coronavirus aparut in China anul trecut a provenit de la animale si nu a fost manipulat sau produs in laborator, relateaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a declarat saptamana trecuta…

- In drum spre București de la Vaslui, ministrul Sanatatii Nelu Tataru s-a oprit luni, 20 aprilie 2020, in a doua zi de Paste, la Spitalul de Urgența Județean Buzau. Scopul vizitei neanunțate a ministrului sanatații a fost acela de verifica la fața locului starea de spirit a cadrelor medicale, stocurile…

- Directorul OMS a spus ca relaxarea masurilor de izolare sociala si economica "trebuie facuta cu extrem de mare atentie"."Daca se face prea repede, riscam o reaparitie a epidemiei, care ar putea fi chiar mai grava decat situatia prezenta", a avertizat Tedros Adhanom Ghebreyesus.In…

- Oficialii Organizației Mondiale a Sanatații au demonteaza cateva mituri despre boala COVID-19. Iata ce spun reprezentanții OMS despre cele mai comune probleme legate de coronavirus pe care oamenii și le pun: Rețelele mobile 5G NU raspandesc coronavirusul Virusurile nu se raspandesc prin undele radio…

- Noul coronavirus este de zece ori mai mortal decat virusul responsabil de gripa de tip A(H1N1) aparuta la sfarsitul lunii martie 2009 in Mexic, a declarat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), lansand un apel la o iesire "lenta" din izolare, potrivit AFP,