Coronavirusul reduce semnificativ poluarea în China Imaginile prin satelit au aratat o scadere dramatica a nivelului de poluare in China, ceea ce este „cel puțin parțial” din cauza incetinirii economice determinate de coronavirus, a anunțat agenția spațiala americana NASA, citata de BBC. Harțile agenției arata cum au scazut nivelurile de dioxid de azot in acest an și in comparație cu aceeași […] Articolul Coronavirusul reduce semnificativ poluarea in China a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

