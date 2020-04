Coronavirusul, noua sărăcie şi noua solidaritate în Italia (AFP) Criza sanitara legata de noul coronavirus a devenit una sociala in Italia, unde inceputul devastarilor de magazine si al distribuirii de bonuri alimentare fac sa se intrevada o noua saracie, dar si o noua solidaritate, comenteaza miercuri AFP. "Nu avem bani sa platim, trebuie sa mancam!": la 26 martie, la Palermo au izbucnit incidente intr-un supermarket de unde circa 20 de clienti au incercat sa plece fara sa plateasca. Primarul Leoluca Orlando a denuntat "mesaje necugetate pe retelele sociale care risca sa creeze un climat de destabilizare" si "prezenta infractorilor si mafiotilor in si in spatele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

