- Coronavirusul ingenuncheaza Europa. Urmeaza o recesiune de proporții istorice: scadere de 7,7% in zona euro si de 7,4% in UE Comisia Europeana se asteapta ca zona euro sa inregistreze in acest an o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%. Totodată, economia Uniunii…

- Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2020, in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021. Inflația va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ce rata șomajului va ajunge la 6,5% in 2020 și la…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Comisar UE: Relansarea economiei europene ar putea costa 1,6 trilioane de euro. Este nevoie de un "plan Marshall" pentru industria turismului Pachetul de relansare economica, care este pregatit in prezent pentru a ajuta UE sa isi revina dupa pandemia cu coronavirus, s-ar putea ridica la aproximativ…

- Franta, Germania, Italia si Spania au lansat o initiativa comuna pentru a debloca dificila reforma a sistemului de azil în Uniunea Europeana, prin care pledeaza pentru o repartizare obligatorie a solicitantilor de azil între statele membre, scrie AFP, citata de Agerpres. Franta si Germania…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- ​Paolo Gentiloni, comisarul european al economiei, a prezentat joi, într-un discurs, câteva elemente ale politicii fiscale a UE pe care Comisia Europeana intenționeaza sa o promoveze în urmatorii cinci ani. În mare parte, politica fiscala va fi legata de ambițiile Uniunii Europene…