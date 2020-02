Coronavirusul din China. Bilanțul morților a depășit 700 și se apropie de cel consemnat în timpul epidemiei SARS Noua epidemie de coronavirus din China este pe cale sa ajunga la un bilanț al morților mai mare decât SARS, numarul deceselor crescând sâmbata cu 86, pâna la 722, transmite Reuters. Pandemia SARS, provocata tot de un coronavirus care a sarit de la animale la oameni, a ucis, în 2002-2003, la nivel global, 774 de persoane.



Cele mai importante informații de sâmbata, LiveText pe HotNews.ro:



09.05 Un american a devenit prima victima fara cetațenie chineza care moare din cauza coronavirusului, iar un japonez a murit dupa ce a avut simptome similare bolii.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

