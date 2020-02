Coronavirusul ar putea crea probleme în fabricarea sucurilor Coca-Cola cu 0 zahăr Reprezentanții Coca-Cola au declarat la începutul acestei saptamâni ca noul virus le-a perturbat lanțul de aprovizionare, iar rezerva de îndulcitori artificiali ar putea scadea daca Covid-19 continua sa se raspândeasca, scrie CNN.



Producția și exporturile au înregistrat întârzieri pentru furnizorii de îndulcitori artificali ai Coca-Cola, aceștia fiind folosiți în bauturile dietetice și fara-zahar ale companiei, conform informațiilor dezvaluite în raportul anual al companiei.



&"Ne-am putea confrunta pe termen lung cu rezerve… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

