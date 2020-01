Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 6.000 de persoane erau consemnate la bordul unei nave italiene de croaziera, in timp ce se efectuau teste asupra a doi pasageri chinezi suspectati de contaminare cu noul coronavirus chinez, a anuntat compania de croaziera Costa Crociere, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Cuplul…

- Fortele Navale Romane preiau comanda unei grupari NATO Foto: Arhiva/ www.facebook.com/mapn.ro. România va detine de joi, în premiera, comanda unei grupari navale de lupta din cadrul NATO, care va coordona nave militare din alte cinci tari. Misiunile vor avea loc în…

- Corpul Gardienilor Revolutiei din Iran si-a asumat sambata “responsabilitatea totala” pentru doborarea avionului ucrainean cu 176 de pasageri la bord. “Asum responsabilitatea totala in aceasta catastrofa”, a afirmat generalul de brigada Amirali Hajizadeh, intr-o inregistrare video postata pe site-ul…

- Peste 150 de romani, intre care și Laura Codruța Koveși, procurorul șef european, sunt blocați in aerportul din Liege, de joi seara. Aceștia au aflat abia la doua noaptea dupa ce le-a fost anulata cursa.

- Autoritațile din Belgia au fost puse la incercare, miercuri seara. Pompierii au intervenit in cazul unei alerte cu antrax intr-un tren, scrie digi24.ro.28 de pasageri au fost blocați timp de trei ore dupa ce la bordul unui tren a fost gasit un bagaj cu doua pungi cu un praf alb.