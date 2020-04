Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Mișustin, premierul Federației Ruse, a fost depistat, joi, cu coronavirus, scrie The Moscow Times . Mișustin are 54 de ani și a fost numit prim-ministru in ianuarie 2020. Acesta se afla in acest moment in autoizolare. Vladimir Putin a semnat un decret de numire a prim-vicepremierului Andrei Belousov…

- Statele producatoare de petrol au ajuns la un acord de reducere a producției, dupa prabușirea prețurilor pe fondul pandemiei. Țițeiul a crescut deja cu 4%, dupa anunțarea ințelegerii Principalele state producatoare de petrol au convenit duminica asupra unei scaderi a productiei in incercarea de a sustine…

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii se vor reuni luni prin videoconferinta in incercarea de a ajunge la un acord pentru o reducere fara precedent a productiei de petrol, reducere echivalenta cu aproximativ 10% din oferta mondiala, transmite Agerpres. Arabia Saudita, liderul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost luat la intrebari miercuri in legatura cu salariul sau de o locuitoare din Sankt Petersburg, orasul sau natal, intr-un moment in care Rusia incearca sa-si revigoreze economia anemica, relateaza AFP. O femeie care afirma ca sufera de un handicap si are…