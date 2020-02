Coronavirusul a infectat 20.600 de oameni şi a omorât peste 400 Dintre acestea, 425 de decese s-au produs in China. Tot in China, sunt 20.438 de persoane infectate cu coronavirus. In afara Chinei sunt inregistrate 190 de cazuri de contaminare si doua decese in cel putin 25 de tari, dintre acestea, Japonia fiind tara in care sunt consemnate cele mai multe cazuri. Japonia este urmata, ca numar de imbolnaviri, de Thailanda - 19 cazuri si Singapore - 18. O echipa internationala de experti condusa de Organizatia (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul chinezesc a ucis inca 26 de oameni. Numarul de infectii il depaseste pe cel cu SARS. Gripa chinezeasca a ucis inca 26 de oameni in ultimele ore, iar bilantul negru a ajuns la 132 de morti. Aproape 1.500 de noi cazuri au fost depistate in ultimele 24 de ore. Numarul de infectii cu noul…

- Conisia Europeana lucreaza la toate nivelurile pentru a monitoriza situația raspandirii infecției cu coronavirus și a elabora masuri și raspunsuri adecvate in stare de urgența. Anunțul a fost facut marți de purtatoarea de cuvant a Comisie iEuropene Dana Spinanț.Comisarii europeni urmeaza sa discute…

- Este vorba despre primul caz de contaminare intre oameni din Europa, alți pacienți fiind infectați dupa sejururi in China.Autoritațile au anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca pacientul nu a calatorit in China, ci s-a imbolnavit pe teritoriul Germaniei. Germania a confirmat luni primul caz…

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- ”Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, dar s-a extins rapid in regiunea Asiei de Est. Situatia a inceput in perioada Anului Nou Lunar, cand numarul de persoane care calatoresc este ridicat, fapt ce a facilitat extinderea mai rapida a virusului si pe o arie geografica mai ampla. Astfel, cazuri confirmate…

- Numarul de cazuri confirmate de infecție cu noul coronavirus din China a ajuns sambata la 1.400 la nivel mondial, 1.362 dintre acestea fiind depistate in China, informeaza CNN.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile din toamna PSD-ul bate PNL Potrivit informațiilor disponibile…

- Coronavirusul, aparut in China, a ucis 26 de persoane și a imbolnavit alte 800. Misteriosul virus s-a extins și in alte state, precum Thailanda, Japonia, Coreea de Sud și SUA. Wuhan, punctul zero al epidemiei, a fost inchis joi. Noul virus chinezesc este transmis de la om la om prin picaturi de saliva expectorate…

- In urma cu mai bine de trei saptamani, Delia și soțul ei au plecat in vacanța. De cateva zile, cei doi au ajuns in Singapore, unde s-au confruntat cu o problema. Alaturi de alți turisti, aceștia au primit interdictie de a parasi hotelul din cauza coronavirusului, care s-a confirmat la 3 persoane.Dupa…