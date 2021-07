Coronavirus: Slovacia a adoptat o lege care permite folosirea certificatului de vaccinare ca bilet de intrare in magazine si alte spatii

Coronavirus:Slovacia a adoptat o lege care permite folosirea certificatului de vaccinare ca bilet de intrare în magazine şi alte spaţii Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit în Slovacia ca bilet de intrare în magazine si în locatiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminica de parlamentul de la Bratislava, relateaza agentia DPA și Agerpres. Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea negativa sau o infectare anterioara, va fi folosit în acest scop în interiorul Slovaciei numai daca un nou val de infectari va determina reimpunerea restrictiilor antiepidemice.



Actul normativ votat duminica a provocat proteste puternice din partea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea negativa sau o infectare anterioara, va fi folosit in scopul menționat in interiorul Slovaciei numai daca un nou val de infectari va determina reimpunerea restrictiilor antiepidemice, relateaza Agerpres .Actul normativ votat astazi a provocat…

- Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit in Slovacia ca bilet de intrare in magazine si in locatiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminica de parlamentul de la Bratislava, relateaza agentia DPA. Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare,…

- Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit in Slovacia ca bilet de intrare in magazine si in locatiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminica de parlamentul de la Bratislava, relateaza agentia DPA. Certificatul, care ofera informatii despre…

- Dan Barna a anunțat ca Guvernul pregatește o serie de masuri pentru a incerca sa dea un imbold campaniei de vaccinare anti-Covid, care inainteaza cu dificultate.„Am discutat in ședința Coaliției. Trebuie sa venim cu masuri pe modelul celorlalte state pentru a incuraja campania de vaccinare. Valul 4…

- Varianta indiana a devenit predominanta in Marea Britanie. Peste 90% din cazurile de coronavirus din Marea Britanie sunt varianta Delta, care a aparut pentru prima data in India, a declarat ministrul sanatații Matt Hancock, relateaza site-ului Euronews.Potrivit sursei citate, Matt Hancock a declarat…

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 455 cazuri noi de persoane…

- Guvernul a adoptat hotararea care prevede relaxarea masurilor incepand de sambata. Se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise si se renunta la restrictiile de circulatie pe timpul noptii, a anunțat Florin Cițu dupa ședința de Guvern. Premierul a mai anunțat ca programul restaurantelor și teraeselor…

- Uncaz de tromboza a determinat autoritațile de la Bratislava sa suspende vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca. Slovacia a suspendat vaccinarea cu prima doza de vaccin impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, dupa ce a anutat ca examineaza cazul unei persoane care murit din cauza unei tromboze…