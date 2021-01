Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a fost depistat cu Covid-19 cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale care au loc in data de 24 ianuarie. Șeful statului si-a anulat intreaga agenda publica. Marcelo Rebelo de Sousa este favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale, conform…

- Presedintele Marcelo Rebelo de Sousa a fost testat pozitiv la noul coronavirus si si-a anulat intreaga agenda publica cu doua saptamani inaintea alegerilor prezidentiale din 24 ianuarie in care este dat favorit, conform unui anunt facut luni seara de presedintia portugheza, transmite AFP, citata de…

- Presedintele Marcelo Rebelo de Sousa a fost testat pozitiv la noul coronavirus si si-a anulat intreaga agenda publica cu doua saptamani inaintea alegerilor prezidentiale din 24 ianuarie in care este dat favorit, conform unui anunt facut luni seara de presedintia portugheza, transmite AFP.Seful statului,…

- Presedintele Marcelo Rebelo de Sousa a fost testat pozitiv la noul coronavirus si si-a anulat intreaga agenda publica cu doua saptamani inaintea alegerilor prezidentiale din 24 ianuarie in care este dat favorit, conform unui anunt facut luni seara de presedintia portugheza, transmite AFP. Seful statului,…

- Anchetele epidemiologice ii transforma, uneori, pe angajații și voluntarii de la DSP in detectivi. Sunt situații in care oamenii care sunt testați dau informații incomplete sau greșite. Astfel, erorile...

- Portugalia a organizat luni o zi de doliu national ca omagiu pentru cele 2.544 de victime ale COVID-19, in contextul in care cea mai mare parte a tarii se pregateste de o noua izolare in incercarea de a opri al doilea val de epidemie, relateaza AFP. In cadrul unei scurte ceremonii la palatul prezidential,…

- Teste pentru depistarea Covid-19 se pot face in prezent la unitațile medicale de stat sau particulare, insa pentru o evidența corecta a situației este necesara efectuarea unei anchete epidemiologice. Aceasta stabilește daca și alte persoane ar putea fi afectate de virus. In cazul in care testul RT-PCR…

- Rasturnare de situație in cazul nunții fiului fostului adjunct al Poliției Bihor, colonelul (r) Eugen Boc. Testul efectuat vineri de nora acestuia... The post Rasturnare de situație in cazul nuntii din vestul țarii! Test fals pozitiv pentru mireasa. Al doilea a iesit negativ appeared first on Renasterea…