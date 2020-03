Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, le va cere tuturor persoanelor de peste 70 de ani sa ramana in izolare stricta acasa sau in casele de ingrijire timp de patru luni, ca parte a noilor masuri de combatere a raspandirii coronavirusului, scrie sambata express.co.uk, citand postul de televiziune ITV.…

- Bulgaria se pregateste sa declare starea de urgenta pentru a opri raspandirea coronavirusului, premierul Boiko Borisov anuntand ca numarul cazurilor de infectare a ajuns joi la 23, de la 7 in urma cu o zi, transmite vineri Reuters. Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces. 'Guvernul va cere…

- Guvernul olandez a anuntat joi interzicerea evenimentelor cu public de peste 100 de persoane, in raspuns la epidemia cu noul coronavirus Covid-19, si le-a cerut persoanelor cu probleme respiratorii sa ramana acasa, transmite Reuters.Premierul olandez Mark Rutte a facut totodata apel ca angajatii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe marti, printr-o ordonanta de urgenta, propunerea de extindere a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la 50 la 150 de unitati invatamant.

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa anunte luni pozitia Regatului Unit la negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, transmit Reuters si PA.

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat de…

- Camera Lorzilor din Parlamentul Regatului Unit a adus marti noi amendamente legii pentru retragerea din Uniunea Europeana propuse de premierul Boris Johnson, informeaza AFP. Guvernul conservator nu este sustinut de o majoritate in camera superioara a legislativului, deci proiectul de lege…