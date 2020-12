Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca a intrat in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana care ulterior a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus, relateaza dpa.



Netanyahu va ramane in carantina pana vineri, a precizat biroul prim-ministrului israelian.



Acesta a facut deja doua teste de coronavirus, duminica si luni, si amandoua au iesit negative. Seful guvernului israelian a asigurat, pe Twitter, ca se simte bine.



Benjamin Netanyahu, care are 71 de ani, a mai intrat in izolare de doua ori, in prima parte a anului in curs.

…